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Сегодня, 16:46

УНИКС обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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УНИКС дома победил «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 64:61. Встреча прошла на арене «Баскет-холл» (Казань).

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард сине-бело-голубых Винс Хантер, набравший 14 очков. У казанцев 13 очков набрал Дмитрий Кулагин.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Зенит» — третий.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:61 (14:16, 14:19, 20:12, 14:14)

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Зенит
БК УНИКС
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