УНИКС обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС дома победил «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 64:61. Встреча прошла на арене «Баскет-холл» (Казань).
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард сине-бело-голубых Винс Хантер, набравший 14 очков. У казанцев 13 очков набрал Дмитрий Кулагин.
УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Зенит» — третий.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:61 (14:16, 14:19, 20:12, 14:14)
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Новости