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Сегодня, 20:15

Тренер «Пари НН» Лукич: «Сегодня мы выглядели как баскетбольная команда, в отличие от того, что было в Казани»

Алина Савинова
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Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (61:70).

«Хочу поздравить УНИКС с победой. Они дождались наших ошибок и воспользовались моментом. В последние три с половиной минуты мы просто остановились, и в этом не столько заслуга нашего соперника, сколько наша беда. Где-то 4-5 раз мы не успевали совершить атаку и допускали технические ошибки. Жаль, но все же 37 минут мы выглядели достойным соперником, и УНИКС очевидно нервничал. Понимаю, что все будут помнить последние три минуты этой игры, но в такой непростой ситуации, мне кажется, мы сделали небольшой шаг вперед. Выглядели как баскетбольная команда, в отличие от того, что было в первой игре с УНИКСом в Казани. Тогда был позор», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Лукича.

УНИКС с 15 победами в 19 играх занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» идет на 13-й позиции, выиграв 5 встреч из 19.

5 января казанская команда на выезде сыграет против «Руны». Клуб из Нижнего Новгорода на следующий день отправится в гости к «Автодору».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-pobedil-nizhnij-v-zaklyuchitelnom-matche-2023-goda/
Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Зоран Лукич
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