Саврасенко оценил дебют «Руны» и «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ

Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко заявил, что появление «Руны» и «Уралмаша» пошло на пользу Единой лиге ВТБ.

«Я считаю, что «Уралмаш» и «Руна» хорошо о себе заявили. Обе команды имеют победы над лидерами нашего баскетбола, так что я считаю, что появление новых команд пошло на пользу нашему чемпионату. Обе команды борются за выход в плей-офф, посмотрим, насколько у них это получится», — приводит слова Саврасенко ТАСС.

По итогам 19 туров первого этапа регулярного чемпионата «Уралмаш» занимает восьмое место, «Руна» — девятое.