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Сегодня, 18:45

Саврасенко оценил дебют «Руны» и «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко заявил, что появление «Руны» и «Уралмаша» пошло на пользу Единой лиге ВТБ.

«Я считаю, что «Уралмаш» и «Руна» хорошо о себе заявили. Обе команды имеют победы над лидерами нашего баскетбола, так что я считаю, что появление новых команд пошло на пользу нашему чемпионату. Обе команды борются за выход в плей-офф, посмотрим, насколько у них это получится», — приводит слова Саврасенко ТАСС.

По итогам 19 туров первого этапа регулярного чемпионата «Уралмаш» занимает восьмое место, «Руна» — девятое.

Источник: ТАСС
БК Руна
БК Уралмаш
Алексей Саврасенко
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