Перасович: «Пари НН» предстанет грозным соперником, когда в строй вернутся все их травмированные игроки»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата Единой ВТБ с «Пари НН» (70:61).

«Выигрывать в Нижнем Новгороде всегда сложно. «Пари НН» — сложный оппонент, они играют в очень агрессивный и контактный баскетбол. Но наша команда нашла способ продемонстрировать такой же уровень и победить. Мы уступили на подборе, однако провели уверенную вторую половину матча. Уверен, нижегородцы предстанут грозным соперником любой команде в серии плей-офф, когда в строй вернутся все их травмированные игроки», — приводит пресс-служба клуба слова Перасовича.

УНИКС с 15 победами в 19 играх занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» идет на 13-й позиции, выиграв 5 встреч из 19.

5 января казанская команда на выезде сыграет против «Руны». Клуб из Нижнего Новгорода на следующий день отправится в гости к «Автодору».