Тренер ЦСКА Итудис отреагировал на победу команды во втором матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями после победы своей команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (82:73, 2-0 в серии). Он также отметил сильные качества игроков петербургского клуба.

«Поздравляю с победой игроков, команду. Как я говорил, мы взяли вторую четверть в долгой серии. Мы контролировали ход матча, сильно начали, не дали сопернику легкой жизни в третьей четверти, в которой довели разницу до 20 очков.

Повторю снова, мы не слепы и не наивны, мы знаем, что у «Зенита» хватает качеств для борьбы в следующих матчах. У них отличные снайперы — Лойд, Бэрон, Картер, Карасев, Кулагин. Сегодня мы справились за счет того, что хорошо оборонялись, сопротивлялись броскам, выиграли отскок. В следующем матче нам надо снова задавать тон и сыграть еще лучше, потому что соперник поднимет качество игры. Надо сражаться на каждой позиции, быть агрессивным. Приятно, что сегодня болельщики, как мне и хотелось, пришли в еще большем количестве и здорово помогли нам, спасибо за это», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Счет в серии — 2-0. Третий матч финальной серии до 4 побед состоится 25 мая в Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене».