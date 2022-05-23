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Сегодня, 08:26

Хавьер Паскуаль: «Зенит» мог переломить ход матча, но увлекся спорами с судьями»

Хавьер Паскуаль рассказал об ошибках «Зенита» в матче с ЦСКА
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заявил, что его команде не нужно было спорить с судьями во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (73:82). Он также поздравил армейцев с победой.

«Поздравляю ЦСКА с победой. В целом мы сегодня сыграли лучше, чем в первом матче. Мы не были эффективны на позициях первого и второго номеров, наши защитники суммарно реализовали 7 из 40 бросков, если не ошибаюсь. При том что они много атаковали с хороших позиций, особенно в первой половине.

В третьей четверти счет был 42-40, и у нас был шанс переломить ход матча, но мы увлеклись спорами с судьями, позволили ЦСКА пробить штрафные и попасть свои мячи. Наша команда уступает соперникам в габаритах, и мы должны найти способы справляться с этим», — цитирует Паскуаля пресс-служба команды.

Счет в серии — 2-0. Третий матч финальной серии до 4 побед состоится 25 мая в Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене».

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5976
БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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