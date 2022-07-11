Тома Эртель может перейти в «Зенит»

Бывший защитник «Реала» и «Барселоны» Тома Эртель станет игроком санкт-петербургского «Зенита», пишет инсайдер Маттео Андреани.

Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры с греческим игроком, на которого также претендуют «Фенербахче» и «Панатинаикос».

В минувшем сезоне 33-летний баскетболист провел в чемпионате Испании в составе «Реала» 26 матчей, в среднем набирая 8,3 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 4,2 передачи.

В Евролиге Эртель провел 22 матча, в среднем набирая 9,8 очка, 2,2 подбора и 4,5 передачи.

До «Реала» Тома с 2017 по 2021 год защищал цвета «Барселоны».