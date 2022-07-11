Тома Эртель может перейти в «Зенит»
Бывший защитник «Реала» и «Барселоны» Тома Эртель станет игроком санкт-петербургского «Зенита», пишет инсайдер Маттео Андреани.
Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры с греческим игроком, на которого также претендуют «Фенербахче» и «Панатинаикос».
В минувшем сезоне 33-летний баскетболист провел в чемпионате Испании в составе «Реала» 26 матчей, в среднем набирая 8,3 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 4,2 передачи.
В Евролиге Эртель провел 22 матча, в среднем набирая 9,8 очка, 2,2 подбора и 4,5 передачи.
До «Реала» Тома с 2017 по 2021 год защищал цвета «Барселоны».
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