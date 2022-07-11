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Сегодня, 17:16

Фойгтман договорился о расторжение контракта с ЦСКА. Он продолжит карьеру в «Милане»

Форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтман продолжит карьеру в «Милане»
Иван Шитик
Корреспондент
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Тяжелый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтман продолжит карьеру в «Милане». Он согласовал контракт с итальянским клубом, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Также баскетболист договорился о расторжение контракта с ЦСКА, который буде рассчитан еще на сезон.

Фойгтман в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал пять подборов и отдавал 1,4 результативной передачи.

Напомним, в конце марта в Евролиге решили отстранить от участия в турнире и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа.

БК Милан
БК ЦСКА
2
0
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