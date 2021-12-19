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Защитник «Лаврио» подпишет контракт с «Зенитом»

23:12
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Защитник «Лаврио» Тайсон Картер в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с «Зенитом», сообщает Gazetta.gr.

«Я готов к следующему шагу в своей карьере. Рад проведенному времени в «Лаврио». Думаю, что мне не составит труда приспособиться к новым условиям», — сказал Картер.

В нынешнем сезоне 23-летний американец набирал 15,9 очка, 2,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч в чемпионате Греции и Лиге чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора
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