Суприм Ханна стал игроком «Енисея»

Красноярский «Енисей» объявил о подписании контракта с бывшим разыгрывающим «Минска» Супримом Ханной.

28-летний американец ранее выступал в российской Суперлиге за «Новосибирск» (2019/2020) и «Университет-Югру» (2021). Сезон-2021/2022 он завершал в сербской «Колубаре», а в ноябре 2022 года присоединился к «Минску».

Ханна покинул белорусский клуб в январе 2023, отказавшись пойти на уступки в зарплате. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца сезона.

Средняя статистика баскетболиста в 10 матчах Единой лиги ВТБ за «Минск» составила 8,9 очка, 1,8 передачи, 1,7 подбора за 19 минут на паркете.