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Сегодня, 17:34

Единая лига ВТБ составила символическую пятерку тура

Мария Гусева
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Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала символическую пятерку игроков по итогам матчей 14-16 января.

Центровой УНИКСа Луи Лабери в матче против «Самары» (86:74) набрал 18 очков, сделал 8 подборов и набрал 30 баллов за эффективность действий.

Центровой ЦСКА Никола Милутинов оформил дабл-дабл против «Астаны» (100:72) — 15 очков и 11 подборов.

Евгений Валиев сыграл ключевую роль в сенсационной победе МБА над «Зенитом» в овертайме (76:75). У форварда московской команды — 16 очков, 7 подборов, 3 передачи и 25 баллов за эффективность.

Тяжелый форвард «Нижнего Новгорода» Драган Апич стал лидером в победном матче против «Пармы» (78:73), набрав 19 очков, сделав 8 подборов и 3 перехвата.

«Енисей» одержал вторую подряд домашнюю победу, обыграв «Автодор» (88:84), а защитник Тимофей Герасимов отметился 14 очками, 6 подборами и 5 передачами.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Енисей
БК МБА
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
БК ЦСКА
Евгений Валиев
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