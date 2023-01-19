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Сегодня, 07:33

Разыгрывающий Даниил Аксенов перешел из «Астаны» в МБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Московская МБА объявила о подписании контракта с российским разыгрывающим Даниилом Аксеновым.

27-летний баскетболист дебютировал в Единой лиге ВТБ в этом сезоне в составе «Астаны». Аксенов сыграл за казахстанскую команду 21 матч, в среднем набирая 12,3 очка и делая 3,5 передачи, 2,9 подбора и 1 перехват за игру.

Он также выступал за команды «Спартак-Приморье», «Чебоксарские ястребы», «Рязань», «Восток-65», «Новосибирск», «Самара» и «Темп-СУМЗ-УГМК».

В составе «Самары» Аксенов стал обладателем Кубка России и бронзовым призером Кубка, а также чемпионом Суперлиги-1. В сезоне 2021/22 вместе с командой «Темп-СУМЗ-УГМК» он завоевал бронзовые медали Суперлиги-1 и серебро Кубка России.

Источник: Сайт БК МБА
БК Астана
БК МБА
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