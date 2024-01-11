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Сегодня, 21:52

Тренер «Минска» Суховецкий: «Зенит» сегодня показал чемпионскую игру»

Алина Савинова
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И.о. главного тренера «Минска» Алексей Суховецкий рассказал, что у команды не получилось в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (69:96).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Они сегодня продемонстрировали действительно высокий уровень. У нас не получилось с самого начала навязать борьбу, отпустили лидеров, снайперов. Старались играть близко, ломать комбинации, но мы все-таки были на один шаг позади, и этого пространства сопернику хватало, чтобы повести с преимущество в 10 очков в первые 5 минут и получить дополнительную уверенность. У них получалось ломать наше взаимодействие. Мы использовали широкую ротацию, чтобы распределить время между игроками. Но, повторюсь, «Зенит» сегодня показал чемпионскую игру», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Зенит» занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Минск» продолжает замыкать турнирную таблицу. Белорусский клуб потерпел 21-е поражение в 21 матче текущего сезона.

14 января команда Суховецкого сыграет против МБА. Клуб из Санкт-Петербурга в этот же день встретится с «Автодором».

Источник: https://minskbasket.by/ru/news/news-base/match-s-zenitom_0
БК Зенит
БК Минск
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