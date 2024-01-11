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Сегодня, 22:52

Паскуаль: «Зенит» серьезно отнесся к матчу против «Минска»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Минска» (96:69).

«Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Отлично начали в защите и в нападении, на протяжении 30 минут играли в очень хороший баскетбол на обеих половинах. В последней четверти мы уже расслабились, но это нормально. В любом случае, мы «закрыли» этот матч и теперь должны сконцентрироваться на «Автодоре», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. «Минск» располагается на последней строчке. Белорусский клуб потерпел 21-е поражение в 21 матче текущего сезона.

14 января клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Автодором», а «Минск» сыграет против МБА.

Баскетбол
БК Зенит
БК Минск
Хавьер Паскуаль
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