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Сегодня, 15:40

Шакулин уверен, что ЦСКА и УНИКС сыграют в финальной серии Лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Дмитрий Шакулин в интервью «СЭ» высоко оценил уровень игры в матче недели Единой лиги ВТБ. УНИКС обыграл ЦСКА в Москве (83:73), взяв реванш за поражение в Казани.

— УНИКС выходит на свой уровень к началу второй части регулярного сезона? За счет чего они обыграли ЦСКА?

— Казанцы укомплектованы физически сильными и качественными баскетболистами. Я бы похвалил их менеджмент. Летом УНИКС потерял двух важных игроков: Хантера и Мэйкона. Но отлично заменил их, подписав Бако и Грина. Это отличная работа. Плюс важное усиление — подписание контракта с Дмитрием Кулагиным. Странно, что «Зенит» отпустил его. Говорю это не только на основе игры в Москве. Дима — важный игрок в системе Перасовича.

В целом, на мой взгляд, на нескольких позициях УНИКС превосходит ЦСКА. В первой половине у казанцев не летели трехочковые. В перерыве я предположил, что если гости реализуют 3-4 дальние попытки, то игра будет равная. К сожалению для ЦСКА, Кулагин забил сразу шесть трехочковых и результат был сделан. Атлетизм и размер позволяют УНИКСу не пропускать больше 75 очков. Так и получилось в Москве.

Мы увидели матч уровня Евролиги. Минимум ошибок, много комбинаций, красивых моментов. Приятно смотреть. Побольше бы таких игр в Лиге ВТБ.

— Кулагин продолжает прогрессировать?

— Дима сильно возмужал физически, прибавил ментально. Два года работы с Паскуалем многое ему дали. Я не удивлен, что он выходит на первые роли в УНИКСе. Перасович грамотно распределил роли в своей команде. А с такими большими, как Рейнольдс, Лабери и Бако, у игроков задней линии развязываются руки. Соперникам казанцев приходится постоянно страховать зону кольца. Ведь после «двоечек» «большие» способны забивать один аллей-уп за другим. Поэтому идет подстраховка и открываются края. Где достаточно снайперов.

— Судя по первой части регулярки, именно ЦСКА и УНИКС — главные фавориты сезона?

— Уверен, что они встретятся в финальной серии. Вопрос, кто получит преимущества своей площадки. Так что второй этап регулярки будет крайне интересным. ЦСКА ждет усиления в лице Уилла Бартона. Это очень сильный защитник, который может помочь армейцам в борьбе за титул.

БК УНИКС
БК ЦСКА
Дмитрий Шакулин
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