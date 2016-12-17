Саша Обрадович: "Зенит" в этом сезоне показывает хороший баскетбол"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович перед матчем Единой лиги ВТБ против "Зенита" отметил, что соперник показывает неплохой результат, несмотря на то что играет на два фронта. Встреча команд состоится завтра в Санкт-Петербурге.

- "Зенит" показывает хороший баскетбол, в этом году они играют на два фронта - в Единой лиге ВТБ и в Еврокубке - и везде показывает неплохой результат, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Обрадовича. - После того что было в Валенсии, для нас не так легко подготовиться к встрече в Санкт-Петербурге, кроме того, у некоторых игроков есть проблемы со здоровьем, есть заболевшие. Но мы все равно постараемся сыграть на максимуме и победить.