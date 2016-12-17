20:18 17 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Саша Обрадович: "Зенит" в этом сезоне показывает хороший баскетбол"

0
0
0

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович перед матчем Единой лиги ВТБ против "Зенита" отметил, что соперник показывает неплохой результат, несмотря на то что играет на два фронта. Встреча команд состоится завтра в Санкт-Петербурге.

- "Зенит" показывает хороший баскетбол, в этом году они играют на два фронта - в Единой лиге ВТБ и в Еврокубке - и везде показывает неплохой результат, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Обрадовича. - После того что было в Валенсии, для нас не так легко подготовиться к встрече в Санкт-Петербурге, кроме того, у некоторых игроков есть проблемы со здоровьем, есть заболевшие. Но мы все равно постараемся сыграть на максимуме и победить.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6529734.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ