«Самара» на своей площадке победила «Парму»
«Самара» на своей площадке победила «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самарцы выиграли со счетом 80:63.
Больше всех очков в этом матче набрал игрок «Самары» Маркос Наит (22 очка). В составе «Пармы» 18 очков набрал Брайон Аллен.
«Самара» одержала пятую победу в девяти матчах. У «Пармы» четыре победы также в девяти играх.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Самара» — «Парма» (Пермь) — 80:63 (15:20, 22:19, 26:16, 17:8)
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