«Самара» на своей площадке победила «Парму»

«Самара» на своей площадке победила «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самарцы выиграли со счетом 80:63.

Больше всех очков в этом матче набрал игрок «Самары» Маркос Наит (22 очка). В составе «Пармы» 18 очков набрал Брайон Аллен.

«Самара» одержала пятую победу в девяти матчах. У «Пармы» четыре победы также в девяти играх.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Парма» (Пермь) — 80:63 (15:20, 22:19, 26:16, 17:8)