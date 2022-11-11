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11 ноября, 19:53

«Самара» на своей площадке победила «Парму»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Самара» на своей площадке победила «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самарцы выиграли со счетом 80:63.

Больше всех очков в этом матче набрал игрок «Самары» Маркос Наит (22 очка). В составе «Пармы» 18 очков набрал Брайон Аллен.

«Самара» одержала пятую победу в девяти матчах. У «Пармы» четыре победы также в девяти играх.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Парма» (Пермь) — 80:63 (15:20, 22:19, 26:16, 17:8)

БК Парма (Пермь)
БК Самара
2
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