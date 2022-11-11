«Минск» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду»

«Нижний Новгород» на своей площадке обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:67.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Джермейн Лав-Робертс, который набрал 18 очков. В составе «Минска» 14 очков набрал Дарол Эрнандес-Зиненко.

«Нижний Новгород» одержал пятую победу в девяти матчах. У «Минска» ни одной победы в девяти играх.

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«Нижний Новгород» — МИНСК (Минск) — 84:67 (21:11, 21:13, 31:21, 11:22)