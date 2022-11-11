Карасев: «Противник очень неудобный, если позволить «Автодору» набирать легкие очки, возникнут серьезные проблемы»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился мнением об «Автодоре», с которым его команда сыграет в рамках Единой лиги ВТБ.

«Мы провели с «Автодором» два матча на предсезонке, но в составе саратовской команды с тех пор очень много изменений — поменялся тренер, изменился подбор игроков. Появилось еще несколько легионеров, кто-то, наоборот, покинул клуб. Стиль у команды есть — это атакующий баскетбол с быстрыми переходами. Противник очень неудобный, если позволить «Автодору» набирать легкие очки, возникнут серьезные проблемы», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Карасева.

МБА встретится с «Автодором» сегодня, 11 ноября. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Команда Карасева, набрав 13 очков в 8 играх, занимает 4-е место в турнирной таблице. Клуб из Самары расположился на 9-й строчке (10 очков).