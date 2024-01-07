ЦСКА обыграл «Самару»
ЦСКА победил в гостях «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:82.
Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл (ЦСКА) — 23 очка.
Армейцы одержали 18 побед в 20 матчах регулярного чемпионата и лидируют в турнирной таблице.
«Самара» потерпела второе поражение подряд. Клуб занимает 8-ю строчку — 10 побед и 10 поражений.
Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат
«Самара» — ЦСКА (Москва) — 82:92 (29:22, 18:18, 16:23, 19:29)
С: Кулагин (17), Загорац (13)
Ц: Тримбл (23), Жан-Шарль, М`Бай (по 15)
7 января. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»
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