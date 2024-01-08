«Енисей» прервал 7-матчевую победную серию УНИКСа

«Енисей» в домашнем матче одержал победу над УНИКСом в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ — 94:80.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник хозяев Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 29 очков.

Клуб из Казани проиграл в первом из восьми последних матчей, но сохраняет второе место в турнирной таблице (всего 16 побед в 21 игре). Красноярская команда одержала 12 побед в текущем сезоне и идет на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 94:80 (21:15, 23:21, 23:17, 27:27)

Е: Ратэн-Мэйс (29), Балашов (17), Карпенко (16)

У: Димитриевич (25), Найт (17), Кулагин (15)

8 января. Красноярск. «Арена-Север».