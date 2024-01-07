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Сегодня, 16:47

«Минск» уступил «Уралмашу» и продлил серию поражений до 20 матчей

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Уралмаш» дома обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:72.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 25 очков.

«Минск» потерпел 20-е поражение подряд, команда не выиграла ни одного матча в сезоне-2023/24.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — МИНСК (Минск) — 104:72 (24:20, 28:18, 22:20, 30:14)

У: Захаров (20), Эллис (19), Писклов, Нэвелс (оба -15)

М: Огунгбеми-Джексон (25), Чебашек (14), Коско (7)

7 января. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»

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