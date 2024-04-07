МБА победил «Руну» в матче Единой лиги ВТБ

МБА на выезде обыграл «Руну» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 82:75.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты гостей Владислав Трушкин и Андрей Лопатин — по 23 очка.

МБА одержала 17-ю победу в 38 играх и занимает 4-ю строчку в таблице группы Б. «Руна» с 23 поражениями в 38 матчах — на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Руна» (Москва) — МБА (Москва) — 75:82 (19:19, 23:21, 12:21, 21:21)

7 апреля. Москва. «ДС Динамо»