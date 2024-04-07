«Самара» победила «Автодор»
«Самара» дома обыграла «Автодор» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 86:71.
Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард хозяев Раде Загорац — 20 очков.
«Самара» одержала 21-ю победу в 38 матчах и занимает второе место в группе Б. «Автодор» с 20 поражениями в 38 играх — на третьей строчке.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 86:71 (18:27, 26:16, 20:16, 22:12)
С: Загорац (20), Роберсон (18), Ребич (13)
А: Торвелл (18), Ньюмэн (16), Хэммондс (12)
7 апреля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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