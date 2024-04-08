Александр Ганькевич близок к переходу в ЦСКА

По информации «СЭ», центровой «Пари НН» и сборной России Александр Ганькевич (28 лет, 201 см) находится в шаге от подписания контракта с ЦСКА. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Ганькевич является воспитанником московского клуба. В составе армейцев он дважды становился чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2014/15, 2015/16), а также дебютировал за основу ЦСКА в Евролиге. С 2019-го Александр выступает за «Пари НН», в составе которого стал обладателем Кубка России-2022/23.

В текущем сезоне Ганькевич в среднем набирал по 7,9 очка и 3,1 подбора. На прошлой неделе нижегородцы лишились шансов побороться за место в плей-офф Лиги ВТБ.