«Реал» объявил о переходе разыгрывающего «Локомотива» Уильямса-Госса
Разыгрывающий защитник «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс продолжит карьеру в Испании. 26-летний американец подписал двухлетний контракт с «Реалом».
Ранее появилась информация, что «Локомотив-Кубань» хотел сохранить игрока в составе. Клуб предлагал ему контракт на 2 миллиона долларов за два года. Уильямс-Госс покинул «Локо» в связи с истечением срока контракта.
Американский баскетболист отыграл за краснодарский клуб один сезон. В 13 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем по 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/07/13/comunicado-oficial-williams-goss
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