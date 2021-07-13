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«Реал» объявил о переходе разыгрывающего «Локомотива» Уильямса-Госса

13 июля 2021, 14:25
Найджел Уильямс-Госс. Фото БК «Локомотив-Кубань»
Найджел Уильямс-Госс. Фото БК «Локомотив-Кубань»
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Разыгрывающий защитник «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс продолжит карьеру в Испании. 26-летний американец подписал двухлетний контракт с «Реалом».

Ранее появилась информация, что «Локомотив-Кубань» хотел сохранить игрока в составе. Клуб предлагал ему контракт на 2 миллиона долларов за два года. Уильямс-Госс покинул «Локо» в связи с истечением срока контракта.

Американский баскетболист отыграл за краснодарский клуб один сезон. В 13 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем по 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/07/13/comunicado-oficial-williams-goss

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