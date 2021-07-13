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«Нижний Новгород» продлил контракт с Иваном Стребковым

13 июля 2021, 16:00
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Разыгрывающий сборной России Иван Стребков подписал продление контракта с «Нижним Новгородом». Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает сайт клуба.

Стребков выступает за «НН» с 2015 года. В минувшем сезоне Лиги ВТБ он набирал 10,0 очка, 2,9 подбора и 4,1 передачи за 25 минут в среднем за матч, в Лиге чемпионов — 10,5 очка, 3,8 подбора и 4,8 передачи.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32767

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