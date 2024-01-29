Главный тренер ЦСКА Райкович: «Надеемся, Бартон поможет достичь наших целей в этом сезоне»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал переход экс-защитника и форварда «Торонто» Уилла Бартона в московскую команду.

«Уилл — известный игрок с большим опытом выступлений в НБА. Ему нужно будет подготовиться к европейскому баскетболу, и ему понадобится немного времени, чтобы приспособиться к нему. Надеюсь, февральский перерыв даст нам достаточно времени, чтобы включить его в нашу команду и нашу систему. Надеемся, он поможет достичь наших целей в этом сезоне», — приводит пресс-служба клуба слова Райковича.

Контракт 33-летнего баскетболиста с ЦСКА рассчитан до окончания нынешнего сезона. Соглашение вступит в силу после того, как игрок пройдет медобследование в Москве.

Помимо «Торонто», в НБА Бартон выступал за такие клубы, как «Портленд», «Денвер» и «Вашингтон».