ЦСКА подписал контракт с баскетболистом НБА Бартоном

Экс-защитник и форвард «Торонто» Уилл Бартон перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт 33-летнего баскетболиста с московской командой рассчитан до окончания нынешнего сезона. Отмечается, что соглашение вступит в силу после того, как игрок пройдет медобследование в Москве.

Помимо «Торонто», Бартон выступал за такие клубы, как «Портленд», «Денвер» и «Вашингтон». Всего он провел 679 матчей в «регулярках» НБА со средними показателями 11,2 очка, 4,1 подбора, 2,7 передачи. В плей-офф на его счету 29 игр, в которых он в среднем набирал 10 очков, делал 4,1 подбора и 1,7 передачи.

После завершения минувшего сезона в составе «Торонто» защитник оставался в статусе свободного агента.