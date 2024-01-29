Бартон — о переходе в ЦСКА: «Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне»

Новичок ЦСКА Уилл Бартон высказался о переходе в московскую команду. Он отметил, что с нетерпением ждет приезда в Россию.

«Прежде всего, благодарен за возможность играть за эту команду. Слышал только хорошие отзывы о клубе и болельщиках. Очень рад шансу встретиться с товарищами по команде, тренерами, болельщиками, организацией и замечательными людьми из Москвы. Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне. Не могу дождаться момента, когда смогу приехать и начать работать», — приводит пресс-служба клуба слова Бартона.

Контракт 33-летнего баскетболиста с ЦСКА рассчитан до окончания нынешнего сезона. Соглашение вступит в силу после того, как игрок пройдет медобследование в Москве.

Помимо «Торонто», в НБА Бартон выступал за такие клубы, как «Портленд», «Денвер» и «Вашингтон».