Президент «Локомотива-Кубани»: «С подписанием Макколлума повышаем атакующий потенциал своей задней линии»
Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев прокомментировал заключение контракта с защитником Эриком Макколлумом.
«С подписанием Макколлума мы повышаем атакующий потенциал своей задней линии. Кроме того, Эрик — авторитетный, опытный игрок, который знает турниры и понимает цену каждого матча. Что важно, он будет иметь влияние и за пределами площадки — для мотивации наших молодых российских игроков это принципиально», — приводит слова президента пресс-служба клуба.
Макколлум провел 69 матчей в Единой Лиге ВТБ за три сезона (в составе УНИКСа и «Химок»), в которых набирал впечатляющие 15,6 очков в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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