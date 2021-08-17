Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Президент «Локомотива-Кубани»: «С подписанием Макколлума повышаем атакующий потенциал своей задней линии»

21:30
Теги:

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев прокомментировал заключение контракта с защитником Эриком Макколлумом.

«С подписанием Макколлума мы повышаем атакующий потенциал своей задней линии. Кроме того, Эрик — авторитетный, опытный игрок, который знает турниры и понимает цену каждого матча. Что важно, он будет иметь влияние и за пределами площадки — для мотивации наших молодых российских игроков это принципиально», — приводит слова президента пресс-служба клуба.

Макколлум провел 69 матчей в Единой Лиге ВТБ за три сезона (в составе УНИКСа и «Химок»), в которых набирал впечатляющие 15,6 очков в среднем за игру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Секс перед стартом и дружба с украинскими синхронистками, которой не рады в Киеве. Смелое интервью Аллы Шишкиной
Юной ученице Тутберидзе предложили слишком откровенную песню. Это еще один аргумент за повышение возрастного ценза?
«Монако» — «Шахтер» Д: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд