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Бывший защитник «Зенита» стал игроком «Црвены Звезды»

23:18
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Атакующий защитник Остин Холлинз перешел в «Црвену Звезду». Контракт рассчитан на сезон-2021/22, сообщает сайт клуба.

Холлинз предыдущие два сезона провел в «Зените». В межсезонье-2021 американец стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ 29-летний Холлинз набирал за «Зенит» 10,2 очка, 2,0 подбора, 1,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за встречу.

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Иван Шитик все материалы автора

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