Бывший защитник «Зенита» стал игроком «Црвены Звезды»
Атакующий защитник Остин Холлинз перешел в «Црвену Звезду». Контракт рассчитан на сезон-2021/22, сообщает сайт клуба.
Холлинз предыдущие два сезона провел в «Зените». В межсезонье-2021 американец стал свободным агентом.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ 29-летний Холлинз набирал за «Зенит» 10,2 очка, 2,0 подбора, 1,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за встречу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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