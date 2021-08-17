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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Эриком Макколлумом

21:26
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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с защитником Эриком Макколлумом. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба клуба.

Баскетболист в 2018 году переехал в Россию и провел два года в казанском УНИКСе, а в сезоне-2020/21 играл за подмосковные «Химки».

Макколлум становился лучшим снайпером Еврокубка (2013/14), чемпионата Греции (2013/14) и чемпионата Китая (2014/15 и 2016/17).

Эрик провел 69 матчей в Единой лиге ВТБ за три сезона, в которых набирал 15,6 очков в среднем за игру.

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Иван Шитик все материалы автора

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