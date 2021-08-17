«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Эриком Макколлумом
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с защитником Эриком Макколлумом. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба клуба.
Баскетболист в 2018 году переехал в Россию и провел два года в казанском УНИКСе, а в сезоне-2020/21 играл за подмосковные «Химки».
Макколлум становился лучшим снайпером Еврокубка (2013/14), чемпионата Греции (2013/14) и чемпионата Китая (2014/15 и 2016/17).
Эрик провел 69 матчей в Единой лиге ВТБ за три сезона, в которых набирал 15,6 очков в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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