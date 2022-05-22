Сергей Кущенко: «Все привыкли, что на матчах Единой лиги работают лучшие европейские судьи. Сейчас такой возможности нет»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил уровень судейства в финальной серии.

В Москве ЦСКА уверенно выиграл оба матча у «Зенита» (2-0 счет в серии).

«Понятно, что все привыкли к тому, что на матчах Единой лиги ВТБ работают лучшие европейские судьи, — цитирует Кущенко «СЭ». — Сейчас такой возможности нет. Тем не менее, три года назад руководство турнира приняло решение развивать молодых российских арбитров. Мы договаривались, чтобы их ставили на матчи Евролиги и Еврокубка. Они судили и национальные команды. И те арбитры, которые у нас есть, достаточно высокого уровня. Возможно, им не хватает авторитета, но судят они согласно всем последним рекомендациям ФИБА.

Кстати, некоторые правила были введены с 1 января 2022 года. Показывают определенные критерии борьбы и придерживаются их от и до. Понятно, что есть ошибки, спорные моменты. Но ошибаются все. Я только приехал с «Финала четырех» в Белграде. Там тоже судьи допускали ошибки, но они не повлияли на итоговый результат. Я уверен, что и наши судьи, работающие на финальной серии и серии за бронзовые медали, держат все под контролем. Они соответствуют высокому уровню плей-офф».

Третий и четвертый матч финала состоятся в Санкт-Петербурге 25 и 27 мая.