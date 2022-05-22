Овечкин сходил на баскетбольный матч ЦСКА — «Зенит»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (82:73).

В субботу, 21 мая, хоккеист побывал на матче РПЛ между «Динамо» и «Сочи» (1:5) и наградил футболистов бело-голубых бронзовыми медалями.

Также московский клуб пригласил 36-летнего хоккеиста на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

Овечкин в составе «Вашингтона» закончил выступления в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Флориде» (2-4) в первом раунде плей-офф. На счету Овечкина 90 (50+40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата, а также 6 (1+5) очков в 6 играх плей-офф.