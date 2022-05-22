Президент Единой лиги Кущенко объяснил за счет чего ЦСКА выиграл два стартовых матча у «Зенита»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «СЭ» оценил уровень борьбы в финальной серии.

В первом матче ЦСКА выиграл у «Зенита» с разницей «+24», вторую — «+9»

— Вторая половина четвертой четверти второго матча показала, что «Зенит» постепенно находит конструкцию защиты и нападения. Очень агрессивного, — отметил Кущенко. — С «-21» они вернулись до «-9», а если бы Карасев забил еще один трехочковый, то было бы «-6». При этом ЦСКА не убирал свою стартовую пятерку. Это говорит о том, что клуб из Санкт-Петербурга может обострить конкуренцию в финальной серии. Все-таки у ЦСКА намного больше опыта плей-офф. Да, и Итудис пока переигрывает Паскуаля. Мне кажется, что греческий тренер лучше подготовил команду к финалу, у команды есть новые заготовки именно к этой серии. Плюс «Зенит» проигрывает в маленьких психологических моментах. Сине-бело-голубые допускают несвойственные ошибки в защите, пропускают мощные рывки, не забивают легкие мячи. С таким Карасевым, возможно, стоило раньше начать погоню. Но в целом я бы не сказал, что серия не оправдывает ожиданий. Она постепенно разгоняется. Матчи эмоциональные, даже при большой разнице игроки «Зенита» не выключались из борьбы. Плюс ЦСКА всегда тяжело в Петербурге, а «Зенит» на своей арене редко проигрывает. Так что 25 и 27 мая будут два очень интересных матча. Паскуалю уже некуда отступать.

— Милутинов пока очевидный Х-фактор серии?

— Да, он в невероятной форме. Никто из центровых соперника не может его сдержать. Вроде бы «Зенит» много раз противостоял Милутинову, все знают, как действует их связка со Шведом, но у них снова и снова получается делать результат. Тут вопросы к тренерскому штабу Паскуаля.

— Плюс Швед с Уйэром в огне...

— В первой игре Швед не смог показать себя во всей красе, сегодня реабилитировался. Уэйр продолжает удивлять. При этом лидеры «Зенита» молчат. Посмотрите, как бледно выглядит Бэрон. При любых защитных построения он показывает высокий уровень, но армейцы очень грамотно его разобрали.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. Третий матч состоится 25 мая в Санкт-Петербурге.