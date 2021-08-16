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Президент ЦСКА объяснил, почему в России не появляются таланты уровня Кириленко и Хряпы

07:15
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» поделился своим видением проблем в российском баскетболе.

Алексей Швед и&nbsp;Андрей Ватутин.«Переход Шведа не стоил нам существенных затрат. Изучаем варианты с еще одним подписанием«

— У вас есть понимание, как дать возможность молодым игрокам развиваться в России? Всего восемь русских клубов в Единой лиге — это проблема? Как-то можно повысить престиж Суперлиги?

— Эти восемь клубов делают немалую работу. Хочу, кстати, поддержать Сергея Иванова — его слова после Совета лиги были вырваны из контекста и неправильно истолкованы. Когда Сергей Борисович говорил, что воспитание игроков не входит в компетенцию лиги, он, очевидно, говорил не о текущей деятельности клубов, поскольку сразу после этого отметил работу клубов Единой лиги именно над развитием игроков. К сожалению, в интернет-интерпретациях это потерялось. У нас, «Зенита», «Локомотива» действуют практически полноценные академии по подготовке резерва, очень многое делают другие команды. Клубы лиги увеличивают количество команд за счет заявки дублей в Суперлигу. Наверное, в Единой лиге хотелось бы видеть больше российских участников. Через год очень ждем в турнире «Самару», которая мудро предпочла довести до ума собственный зал, а уже потом подниматься в классе. Обычно, увы, случается наоборот. Надеемся, что подтянутся другие команды. В Москве стремительно развиваются проекты МБА и «Руны». В то же время у нас молодые игроки часто ищут возможность остаться в России, и это я отношу на счет недостаточного образования, обычного и баскетбольного. К сожалению, даже в ведущих спортивных школах часто работают по старинке, пока остальной мир идет вперед семимильными шагами. Что касается престижа Суперлиги — это вопрос точно не ко мне. Над этим нужно целенаправленно работать организаторам.

Что скажете про выступление нашей сборной в Сплите? Это локальная неудача или показатель того, что в нашем баскетбольном хозяйстве проблемы?

Это очень глобальный вопрос. Наверное, при нынешнем состоянии российского баскетбола, при сложившемся на тот момент наборе игроков сборной об участии в Олимпиаде можно было только мечтать. К сожалению, наша система пока не выдает ни вундеркиндов вроде Кириленко, Хряпы или Шведа, ни даже стабильного качественного пополнения клубам Единой лиги ВТБ. Хотя как минимум в последнем я все же настроен оптимистично.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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