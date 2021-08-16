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Ватутин объяснил характер травмы Боломбоя. Центровой может не сыграть в начале сезона

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» рассказал о состоянии центрового сборной России Джоэля Боломбоя, пропустившего олимпийскую квалификацию в Сплите.

Алексей Швед и&nbsp;Андрей Ватутин.«Переход Шведа не стоил нам существенных затрат. Изучаем варианты с еще одним подписанием«

«Казалось, что у Джоэла банальное повреждение связок голеностопного сустава, но восстановление после него получается неожиданно сложным и болезненным для игрока, — подчеркнул Ватутин. — Мы ждем Боломбоя на предсезонном сборе и будем продолжать наблюдение и, если потребуется, лечение. Не уверен, что Джоэл будет готов играть уже в стартовых матчах».

Из-за травмы 27-летний Боломбой пропустил заключительную треть прошлого сезона, а потом и олимпийскую квалификацию.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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