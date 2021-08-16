Ватутин объяснил характер травмы Боломбоя. Центровой может не сыграть в начале сезона
Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» рассказал о состоянии центрового сборной России Джоэля Боломбоя, пропустившего олимпийскую квалификацию в Сплите.
«Казалось, что у Джоэла банальное повреждение связок голеностопного сустава, но восстановление после него получается неожиданно сложным и болезненным для игрока, — подчеркнул Ватутин. — Мы ждем Боломбоя на предсезонном сборе и будем продолжать наблюдение и, если потребуется, лечение. Не уверен, что Джоэл будет готов играть уже в стартовых матчах».
Из-за травмы 27-летний Боломбой пропустил заключительную треть прошлого сезона, а потом и олимпийскую квалификацию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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