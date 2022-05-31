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Ватутин: «Баскетболисты ЦСКА рано поверили в успех в матче с «Зенитом»

Ватутин прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в пятом матче серии Единой лиги ВТБ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал поражение от «Зенита» в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

30 мая петербуржцы в гостях со счетом 97:95 победили москвичей и сократили отставание в серии до четырех побед — 2-3.

«Побеждать на заказ, как правило, не получается, — приводит слова Ватутина ТАСС. — Конечно, надо отдать должное «Зениту», который в сложной ситуации продемонстрировал большую волю и характер. В этой серии все будут решать маленькие детали, концентрация, штрафные, очки тех, кто выходит на замену, как раз то, в чем мы сегодня уступили».

По его мнению, ЦСКА уступил «Зениту», так как рано поверил в успех.

«Баскетболисты ЦСКА рано поверили в успех в матче с «Зенитом». Мы в какой-то момент просто остановились, уверовав, что сможем без экстра-усилий довести матч до победы, а у соперника удачно вошли в игру Моня и Фридзон», — сказал он.

Также президент ЦСКА поблагодарил болельщиков московского клуба.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые создали потрясающую атмосферу в «Мегаспорте». Постараемся их не подвести и оправдать надежды», — заявил Ватутин.

Шестая игра серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: https://tass.ru/sport/14774157
БК Зенит
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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