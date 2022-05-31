Пашутин отметил характер ЦСКА в пятом матче финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Чемпион Европы Захар Пашутин прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

30 мая петербуржцы в гостях со счетом 97:95 победили москвичей и сократили отставание в серии до четырех побед — 2-3.

«Очень хороший был матч, — приводит слова Пашутина ТАСС. — Борьба шла с самых первых минут. В концовке ЦСКА не хватило немного, но у них был шанс отыграться. Вижу, что команды стараются, бьются до конца, не сдаются, и на это очень приятно смотреть».

При этом он отметил характер ЦСКА в прошедшей встрече.

«Не думаю, что в таких матчах кто-то расслабляется. В таких длинных сериях провалы бывают у всех, и третья четверть показала, что надо играть все сорок минут без спадов. ЦСКА проявил характер, в какой-то момент они смогли отыграть разрыв в 10 очков и имели шанс на победу», — сказал Пашутин.

Шестая игра серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.