Появились кадры с задержанными по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Появилось видео с задержанными по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы.

МВД опубликовало кадры с задержанными, где один из молодых людей говорит: «Произошла словесная перепалка с женой Алексея Шведа, он заступился, и началась драка»

По данным РЕН ТВ, задержанные по делу о нападении Шведа — 18-летний Рамзин Амирасланов, 20-летние Князь Амирасланов и Глеб Писарев.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

По информации Telegram-канала 112, у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.