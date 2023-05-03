Воронцевич — о нападении на Шведа: «Хочется, чтобы ни у кого не было таких моментов в жизни

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич в разговоре с «СЭ» пожелал баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу здоровья.

«Не стал писать Шведу, звонить. Думаю, сейчас ему нужен покой. Понимаю, что обстановка напряженная. Желаю ему здоровья. Хочется, чтобы ни у кого не было таких моментов в жизни. Пусть Алексей поправляется поскорее», — сказал Воронцевич «СЭ».

В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

3 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.

В ЦСКА сообщили, что состояние Шведа стабилизировалось.