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Сегодня, 17:03

Понкрашов заявил, что видеть серию между БК «Зенит» и БК ЦСКА в играх за третье место будет смешно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион Европы по баскетболу Антон Понкрашов оценил плей-офф Единой Лиги ВТБ в текущем сезоне и заявил, что видеть серию между «Зенитом» и ЦСКА в играх за третье место будет смешно.

«В прошлом году интересным был финал, а в этом сезоне мы видим такое развитие событий в полуфиналах, что никто бы даже так придумать не мог, что они так будут выглядеть. «Локомотив» преподнес сюрпризы. УНИКС доминирует в серии с «Зенитом». В общем, в этом году плей-офф действительно интересный. Не нужно загадывать, потому что серии до четырех побед, поэтому сюрпризов еще будет много. Поэтому я бы не стал загадывать, но было бы смешно, если бы в финале играли «Локомотив» и УНИКС, а за третье играли бы ЦСКА и «Зенит», — приводит слова Понкрашова «Спорт День за Днем».

Сейчас в Единой Лиге ВТБ идут полуфиналы. В первом из них встречаются санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. После двух матчей счет в серии 2:0 в пользу казанцев. Во второй серии играют ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». В этом полуфинале после трех матчей впереди краснодарцы 2:1. В этом сезоне серии продолжаются до 4 побед одной из команд. Проигравшие встретятся между собой в серии за третье место, победители определят чемпиона в финале.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chempion-evropy-ponkrashov-match-zenit-tsska-za-trete-mesto-eto-smeshno
БК Зенит
БК ЦСКА
Антон Понкрашов
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