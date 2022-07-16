Понкрашов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству клубов

Разыгрывающий защитник Антон Понкрашов в пятницу, 15 июля, стал игроком «Нижнего Новгорода». С нижегородским клубом он заключил однолетнее соглашение.

Ранее 36-летний россиянин также выступал за ЦСКА, «Химки», «Красные крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный октябрь», УНИКС и «Зенит».

Таким образом ,"Нижний Новгород" стал восьмым клубом в карьере Понкрашова в Единой лиге ВТБ. Он является рекордсменом лиги по количеству команд, за которые он играл в турнире.