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Сегодня, 03:55

Понкрашов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству клубов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник Антон Понкрашов в пятницу, 15 июля, стал игроком «Нижнего Новгорода». С нижегородским клубом он заключил однолетнее соглашение.

Ранее 36-летний россиянин также выступал за ЦСКА, «Химки», «Красные крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный октябрь», УНИКС и «Зенит».

Таким образом ,"Нижний Новгород" стал восьмым клубом в карьере Понкрашова в Единой лиге ВТБ. Он является рекордсменом лиги по количеству команд, за которые он играл в турнире.

БК Нижний Новгород
Антон Понкрашов
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