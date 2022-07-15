Агент Рейнольдса объяснил, почему центровой предпочел УНИКС «Маккаби»

Станислав Рыжов, агент новичка УНИКСа Джалена Рейнольдса (29 лет, 208 см), раскрыл детали переезда американца в Россию.

«У Джалена был гарантированный контракт с «Маккаби» на следующий сезон, — отметил «СЭ» Рыжов. — Рейнольдс мог остаться и продолжать выступать в Евролиге, но он хотел более значимую роль в команде. Поэтому он договорился с клубом из Тель-Авива о выходе из соглашения и подписал контракт с УНИКСом, где он будет одним из лидеров. У нас были предложения и от других клубов Евролиги, был даже интерес из НБА, но Велимир Перасович был самым убедительным в общение с центровым».

Также агент отметил, что не стал скрывать от боссов УНИКСа тот факт, что у Рейнольдса были проблемы с дисциплиной, когда он выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19.

«Безусловно, они знают, что у Джалена были определенные проблемы с дисциплиной в «Зените», — продолжил Рыжов. — Но это был его первый полноценный сезон в большом клубе, большом европейском городе. В «Баварии» и «Маккаби» ничего подобного не повторялось. Не раз обсуждали с Андреа Тринкьери и Яннисом Сферопулосом, что Рейнольдс повзрослел. Так что никаких проблем с игроком вне площадки не будет. У него огромная мотивация проявить себя в УНИКСе».

Соглашение американца подписано по схеме «1+1». В прошлом сезоне он в среднем набирал 8,5 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги.