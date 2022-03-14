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Сегодня, 14:10

Перасович считает, что матч с «Нижним Новгородом» будет для УНИКСа самым тяжелым в чемпионате

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем матче с «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ.

«Предстоящий поединок крайне важен для нас в турнирном плане. В отличие от остальных клубов-участников Единой Лиги ВТБ, состав «Нижнего Новгорода» не претерпел значительных изменений по сравнению с первой частью сезона. Они сохранили игровую структуру, в чем их неоспоримое преимущество. Команда Зорана Лукича хорошо организована, проповедует жесткий и дисциплинированный баскетбол. Считаю, что матч в Нижнем Новгороде станет для нас одним из самых тяжелых на данном отрезке чемпионата», — приводит слова Перасовича сайт команды.

Матч между командами пройдет в понедельник, 14 марта.

УНИКС занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 13 побед в 15 матчах.

«Нижний Новгород» находится на седьмой позиции, выиграв пять матчей из 11.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=nizhny-novgorod-unics-preview
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Велимир Перасович
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