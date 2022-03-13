Тараканов считает, что отъезд легионеров может пойти на пользу российским баскетболистам

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов считает, что отъезд иностранных игроков может помочь развитию российского баскетбола.

«Всегда придерживаюсь точки зрения, что в России достаточно много талантов, но им недостает как игровой практики, так и возможности брать игру на себя, исполнять ключевые броски в решающие моменты встреч.



Хочу надеяться, что в отсутствие сильных легионеров у отечественных баскетболистов будет больше шансов проявить себя. Сложно добиться этого, когда и клубы, и сборная России не имеют возможности выступать на международной арене. Но если мы говорим о самих баскетболистах, то им это вполне может пойти на пользу», — приводит RT слова Тараканова.

Ранее многие иностранные баскетболисты покинули российские клубы из-за ситуации на Украине.