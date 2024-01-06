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Сегодня, 15:15

Павичевич об «Автодоре»: «Это очень хороший клуб, хотя есть стереотип, что это не так»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Двукратный чемпион суперлиги в качестве главного тренера Милош Павичевич в интервью «СЭ» поделился воспоминания о своей работе в «Автодоре».

— Не жалеете, что согласись возглавить «Автодор», имея пост одного из руководителей молодежного проекта УНИКСа?

— Точно нет. Еще раз большое спасибо за доверие «Автодору» и покойному Владимиру Родионову. За эти девять игр я набрался опыта. Если помните, то я принял команду за два дня до первой игры регулярки. В подготовительный период «Автодор» проиграл почти все матчи, коллектив была разобран. Так что задача была непростая. В тех девяти матчах Лиги ВТБ мы дважды победили, пару раз проиграли на последних секундах. Получилось как получилось, но тот опыт впоследствии очень пригодился мне в «Уралмаше».

— За сезон-2022/23 в «Автодоре» сменилось четыре главных тренера. Вы понимали фишку Родионова постоянно делать перестановки на тренерском мостике?

— У него было свое видение баскетбола. Уверен, что и своя логика в постоянной ротации тренеров. «Автодор» же в том сезоне в итоге попал в плей-офф, значит, все было сделано правильно. Для меня это очень хороший клуб, хотя есть стереотип, что это не так. Столько лет продержаться на таком уровне с небольшим бюджетом. Это точно не случайность, а большой объем проделанной работы. Со стороны всегда легко говорить. Но многие забывают одну важную вещь.

— Какую?

— Лига ВТБ — это сверхтяжелый турнир. Все тренеры очень сильные, обладающие мощными ростерами. Например, в текущем сезоне мы проигрываем «Самаре», и меня спрашивают, почему так произошло. А ты попробуй выиграть у «Самары», где в составе есть шесть сильных легионеров, включая Джавонтэя Хоукинса и Джастина Робинсона. Так что любой результат в ВТБ надо ценить высоко. Случайно там не побежишь.

Российско-черногорский специалист возглавил саратовцев перед началом сезона-2022/23 и продержался на своем посту всего девять матчей.

Милош Павичевич. «Сдача экзамена по сопромату — самое сложное испытание в жизни, финал с «Самарой» рядом не стоит»

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