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Павел Сергеев стал игроком «Автодора»

11:36
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Защитник Павел Сергеев продолжит карьеру в «Автодоре», информирует пресс-служба клуба.

Контракт с 34-летним россиянином подписан до конца сезона-2021/2022. За команду он будет выступать под номером 30.

В Саратов Павел переезжает из Казани, где провел последние четыре сезона, став финалистом Еврокубка, серебряным и бронзовым призером Единой лиги ВТБ в составе УНИКСа. В прошлом розыгрыше Единой лиги ВТБ защитник набирал 4,2 очка и совершал один ассист в среднем за игру.

Дополнительная информация:

https://vk.com/bcavtodor

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Иван Шитик все материалы автора

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