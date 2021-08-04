Павел Сергеев стал игроком «Автодора»
Защитник Павел Сергеев продолжит карьеру в «Автодоре», информирует пресс-служба клуба.
Контракт с 34-летним россиянином подписан до конца сезона-2021/2022. За команду он будет выступать под номером 30.
В Саратов Павел переезжает из Казани, где провел последние четыре сезона, став финалистом Еврокубка, серебряным и бронзовым призером Единой лиги ВТБ в составе УНИКСа. В прошлом розыгрыше Единой лиги ВТБ защитник набирал 4,2 очка и совершал один ассист в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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