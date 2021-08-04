Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Александр Ершов продолжит карьеру в «Енисее»

10:40
Теги:

Молодой российский защитник Александр Ершов продолжит карьеру в «Енисее», сообщает сайт клуба. Последнее время он выступал в системе ЦСКА.

В прошлом сезоне из-за травмы, которая потребовала оперативного вмешательства, баскетболист провел только девять встреч в Суперлиге, 1, 5 раза появившись на площадке в стартовой пятерке. За 17 минут игрового времени Александр в среднем набирал 8,6 очка, 1,8 подбора, 1,1 передачи и 0,9 перехвата.

Дополнительная информация:

https://basket-enisey.ru/news/?id=5311

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Волейбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Бразилия и другие матчи
Раскрыта личность потерявшего секретные документы об эсминце Defender
Связана ли легкоатлетка Тимановская с белорусской оппозицией
Россиянка закурила в бизнес-классе на борту самолета из Турции
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд