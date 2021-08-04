Александр Ершов продолжит карьеру в «Енисее»
Молодой российский защитник Александр Ершов продолжит карьеру в «Енисее», сообщает сайт клуба. Последнее время он выступал в системе ЦСКА.
В прошлом сезоне из-за травмы, которая потребовала оперативного вмешательства, баскетболист провел только девять встреч в Суперлиге, 1, 5 раза появившись на площадке в стартовой пятерке. За 17 минут игрового времени Александр в среднем набирал 8,6 очка, 1,8 подбора, 1,1 передачи и 0,9 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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